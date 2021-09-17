Элегантная дива: Нетребко в зауженных брюках и кремовом пальто встретилась с Крутым

Оперная дива на репетиции своего концерта по случаю юбилея появилась в стильном наряде.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она не скрывает, что ее гастрольный график расписан на год вперед. Но из-за пандемии артистка в прошлом году отменила десятки концертов. Три месяца она не покидала квартиру в Вене. Но теперь жена Юсифа Эйвазова снова ездит по Европе и радует публику выступлениями. А недавно она приехала в Россию.

Нетребко запланировала большой концерт в Кремле, в честь своего юбилея, который она отпразднует 18 сентября. Но на днях умер папа певицы, поэтому она едва не отменила праздник, но решила, что концерт должен состояться. Накануне артистка посетила шоу Ивана Урганта. А вот 16 сентября она провела весь день на репетиции, где встретила Игоря Крутого. Он станет одним из гостей на ее празднике музыки.

Анна была облачена в черный костюм с блузкой без рукавов и зауженными брюками. Сабо дополнили ее лук, а также кремовое пальто без пуговиц. Певица порхала по сцене.

«Сегодняшний день прошёл в репетициях с Анечкой Нетребко и оркестром под управлением замечательного дирижера Юры Медяника. Я люблю репетировать, любуясь талантом Ани, люблю наблюдать за ее эмоциями, как оркестровые звуки вызывают у нее улыбку, а звучание собственного голоса радость за то, какой талант послал ей господь… Готовимся к послезавтрашнему Юбилейному концерту Ани… Ответственность огромная, ведь поздравить Юбиляршу приедут многие мировые звезды», — поделился Крутой.

Поклонники тоже были очарованы Нетребко. Многие одарили звезду комплиментами. «Нетребко великолепна! Фонтан эмоций, таланта и позитива — это наша замечательная Аннушка!», «У Анны не только чудесный голос, но и огромное море обаяния!», «Неподражаемая Анна! Красавица! Пусть в этот вечер у нее будет настроение!», «Какая она стройная и элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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