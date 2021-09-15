Топурия в брючном костюме ежевичного цвета с жакетом оверсайз покрасовалась в гардеробной

Кети Топурия не скрывает, что ей нравится проводить время с родными. Недавно она отпраздновала день рождения, собрав близких в ресторане. Певица в прошлом году вышла замуж за дипломата Льва Деньгова, а теперь у них уже подрастает сын Адам. А от первого брака у артистки есть дочка Оливия, которая учится в первом классе. Все дети были рядом с ней. Примечательно, что солистка «А’Студио» не сразу вернулась в форму после родов, поэтому на празднике была в свитере оверсайз.

Уже не раз Кети восхищала стилистов своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать и умеет маскировать изъяны фигуры. Недавно певица перекрасилась, осветлив пряди. Теперь она решила похвастаться новым нарядом. Артистка позировала в своей гардеробной, демонстрируя брючный костюм ежевичного цвета с необычным жакетом оверсайз. Топурия покрасовалась на камеру. К слову, на полках стояли десятки пар обуви.

Поклонники оценили выбор артистки. Многие одарили Кети комплиментами. Многие посчитали, что наряд ее стройнит. Другие стали просить, чтобы она показала все свои луки.

«Ну шикарная такая», «Какой классный костюм, особенно цвет», «Сколько у вас обуви, мечта», «Такая вы стильная, как выглядеть также?», «Просто сногсшибательный лучок», «Какая роскошная дама», «Еще один наряд? Ну вы обворожительны», «Ждем ваших выступлений», «А что еще носите? Покажите», «Гардеробная у вас уютная», «Как хороша», — стали комментировать кадры пользователи Сети.