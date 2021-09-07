Тренд осени: Кети Топурия и Стеша Маликова похвастались модными косухами оверсайз

Стеша Маликова в этом году окончила вуз. Дочка Дмитрия Маликова всегда интересовалась модой. С малых лет ей удавалось путешествовать и посещать светские мероприятия. Она полюбила наряжаться, поэтому в прошлом году во время пандемии занялась своим бизнесом и теперь создает одежду для девушек. Наследница артиста часто носит мини-платья и блузки с пышными рукавами.

Однако недавно наступила весна. Многие звезды решили пополнить гардероб теплыми вещами. Так Стеша приобрела куртку оверсайз серого цвета. Она сочетала ее с широкими рваными джинсами.

«Кажется у кого-то в гардеробе появилась любимая вещь», — пояснила дочка звезды. «Мне кажется, что кожаная куртка должна быть на 2-3 размера больше. Еще мне понравилась черная, но серая выглядит намного элегантнее», — добавила она.

Примечательно, что Кети Топурия тоже обзавелась курткой оверсайз, но в черном цвете. Она сочетала ее с джоггерами и футболкой оливкового оттенка. Стоит отметить, что куртки оверсайз стали актуальны еще год назад. Многие другие знаменитости тоже отметились в ультрамодных косухах: Алла Пугачева, Ксения Бородина. Поклонники восхитились нарядом Кети. Многие одарили ее комплиментами.

«Какая стильная», «Косуха просто идеальная», «Как вам удается так молодо выглядеть», «Ваш стиль лучший, просто икона», «Кети, косуха шикарная», — стали писать пользователи Сети.

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