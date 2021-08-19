Поддержала тренд: Кети Топурия в платье-трапеции цвета электрик покрасовалась в Портофино

Кети Топурия уже давно знакома публике, так как является солисткой группы «А’Студио». Треки «Улетаю», «Тик-Так» стали хитами. Несколько лет назад певица переехала в особняк с возлюбленным Львом Деньговым. А в прошлом году они сыграли свадьбу. Тогда артистка уже носила под сердцем ребенка. Теперь у пары подрастает сын Адам. От прошлых отношений у звезды есть дочка Оливия.

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Поклонники отметили, что Кети похорошела за последние месяцы. Сама Кети признавалась, что поправилась, поэтому старается вернуться в форму. Певица умело скрывает изъяны фигуры. Вот уже несколько недель она путешествует по Италии с мужем. Артистка носит шорты, топы, а также яркие комбинезоны. 19 августа она поделилась кадрами из Портофино, куда звезда приехала после Форте-деи-Марми.

На снимках Топурия позировала в платье-трапеции цвета электрик. Наряд Prada подчеркнул ее стройные ноги. Лаконичный образ она дополнили лишь солнцезащитными очками. К слову, недавно Вера Брежнева тоже выбрала платье такого кроя, поддержав тренд.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие признались, что они следят за образами звезды. «Красавица», «Какой роскошный оттенок», «Вы олицетворение красоты и стиля», «Очень ярко», «Вы смогли вписаться в пейзаж», «Ох, какая девушка», «Ваши глаза магнит», — прокомментировали пост подписчики.

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