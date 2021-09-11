Счастливая: Топурия в свитере оверсайз и джинсах скинни отметила юбилей с родными в ресторане

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она знаменитая благодаря своему голосу и утонченному чувству стиля. Примечательно, что после расставания с Львом Гейхманом, несколько лет она сама растила дочку Оливию. Лишь два года назад артистка встретила дипломата Льва Деньгова, который покорил ее сердце. Они сыграли свадьбу, когда солистка «А’Студио» уже носила под сердцем второго ребенка.

Теперь Кети растит еще и сына Адама. В этом году она уже не раз выступала на публике и свозила детей в родную Грузию. А на днях певица отпраздновала свой день рождения. Сначала она провела деть с семьей, запечатлевшись у камина с мужем и детьми. Артистка продемонстрировала настоящую семейную идиллию.

А вот на следующий день Топурия собрала друзей и родных в ресторане. Там она отпраздновала свой юбилей. певица облачилась в джинсы скинни и свитер оверсайз кофейного цвета. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и скрыл изъяны фигуры. Именинница принимала поздравления и задула свечи на торте. Рядом с ней сидел Деньгов, который поддерживал возлюбленную.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие одарили ее комплиментами. «Такая простая и милая», «Будь всегда такой счастливой!», «Поздравляю, прекрасная Кэти! Семейной гармонии и радости!», «Ни пафоса, ни платья со шлейфом, а счастье украсило так, что сияет», «Кети роскошная всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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