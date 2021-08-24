Сливается с кожей: Лопырева в трикотажном платье миди повеселилась с Нюшей на вечеринке

Виктория Лопырева не скрывает, что любит проводить время с друзьями. После рождения ребенка она не стала менять свою жизнь. Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» много путешествует вместе с сыном Марком Лео. Она побывала в с Ним в Турции и Дубае. А недавно блондинка посетила республику Коми и провела время с мужем Игорем Булатовым, который занимает пост первого заместителя председателя правительства Коми.

Однако Виктория не привыкла сидеть на одном месте. На днях она снова отправилась в поездку. На этот раз девушка приехала на Алтай с друзьями, чтобы отметить день рождения подруги Елены Блиновской. Праздник еще не наступил, но каждый вечер компания веселится, словно уже отмечает день рождения. 24 августа вечером они оказались в горах, где провели время в ресторане.

Лопырева облачилась в силуэтное платье миди нюдового цвета. Трикотажный наряд подчеркнул фигуру блондинки. Вместо босоножек она дополнила образ кроссовками цвета зелени. Компанию ей составила певица Нюша и ее муж Игорь Сивов. Артистка станцевала в ресторане и даже спела. Виктория старалась от нее не отставать.

Позже она устроила фотосессию с Блиновской. Они нашли живописную местность, где стали позировать. Примечательно, что наряд подчеркнул выпирающий живот Лопыревой. Поклонники стали гадать, поправилась знаменитость или ждет второго ребенка. Сама светская львица пока никаких заявлений не делала.

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