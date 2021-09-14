Леди совершенство: Стриженова отметилась в платье цвета фуксии с модным воротником «Клодин»

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач и при этом успевает играть в театре. Жена Александра Стриженова также частая гостья на светских раутах. Она привыкла следит за своей внешностью, так как за ней постоянно наблюдают поклонники. если для эфиров образы ей зачастую подбирают стилисты, но в обычной жизни ей нравится носить наряды, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

Обычно летом у Екатерины яркие образы, но на этот раз она демонстрирует, что и осенью луки могут быть броскими. На днях телеведущая предстала в костюме в горох. Теперь она облачилась в силуэтное платье цвета фуксии с воротником «Клодин», который стал популярен в этом сезоне. Ее образ также дополнил кожаный пояс в тон наряда. 53-летняя Стриженова открыла шею, собрав волосы в низкий хвост.

«Утром время ускоряется , его катастрофически не хватает… но я вам желаю сегодня все успеть!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили комплиментами ее наряд и признались, что Екатерине идут яркие оттенки. «Вы такая женственная и красивая, на вас всегда приятно смотреть», «Екатерина, вы как всегда, прекрасно выглядите!», «Зачем такие воротники?», «Вы прям леди, все идеально», «Как этот цвет вас освежает», — прокомментировали пост подписчики.

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