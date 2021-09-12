«Пора утепляться»: Загитова покрасовалась в шубе с трендовым принтом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в прошлом году стала студенткой московского ВУЗа. Спортсменка решила изучать журналистику. Параллельно она осваивает азы будущей профессии – в прошлом сезоне Алина была соведущей Алексея Ягудина в «Ледниковом периоде», а также не упускает возможности примерить модные наряды.

На этот раз чемпионка покрасовалась в шубе со «звериным» принтом, который был на пике популярности в минувшем весенне-летнем сезоне. Изюминке наряду добавил розовый оттенок меха.

«Осень – пора утепляться», — подписала снимки Загитова.

Фанаты оценили ее образ.

«Вау! Красотка! Какая классная!», — писали пользователи Сети.

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