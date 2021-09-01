«Образ несуразный»: Алина Загитова разочаровала стилиста комбинацией вещей

В одной из последних Stories личной страницы олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилась фотография знаменитости в разношерстном комплекте. Примечательно, что новый образ спортсменки стилист предложила изменить.

Фэшн-специалист портала Teleprogramma.pro Анастасия Стар отметила, что верх и низ аутфита Загитовой совершенно не перекликаются между собой.

«Глядя на образ Алины, создается ощущение «сборной солянки». Будто верх взят от одного комплекта, а низ — от другого. Джинсы с кедами прекрасно уживаются. Если заменить черную куртку на джинсовую, убрать цепь, добавить белый кроп-топ и яркую кепку — получим актуальный стильный образ. Ну а если хочется надеть черную куртку вместе с кепкой, добавьте первым слоем бельевое атласное платье, цепь на шею и базовые кроссовки городского типа. В целом образ несуразный, сырой и не стильный. Такую красавицу хочется облачить в нечто более прекрасное», — подчеркнула Анастасия Стар.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — два года.

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