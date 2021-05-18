«Мечта снова вернуться в Японию»: Загитова в джинсах с «рваными» коленками позировала в самолете

Алина Загитова не так часто публикует в Instagram свежие снимки. Однако она порадовала поклонников известием о том, что собирается лететь за границу. Олимпийская чемпионка игр в Пхенчхане любит путешествовать, в Японии у нее есть своя армия поклонников. Поэтому именно в эту страну она мечтала наведаться еще раз. На борту самолета подопечная Этери Тутберидзе позировала в модных джинсах-бойфрендах с подворотами и «рваными» коленками. Изюминкой образа стали молодежные кроссовки и неотъемлемая часть любого аутфита — защитная маска.

«Моя мечта вернуться в Японию снова свершилась. В связи со сложившейся ситуации с CoViD-19 я должна оставаться в изоляции! Но я готова к этому и рада встретиться с этой прекрасной страной», — отметила Алина.

Напомним, что ранее фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры. При этом Загитова дала понять, что взяла тайм-аут для того, чтобы вернуть себе былую форму. Алина отметила, что привыкла занимать лидирующие позиции в турнирных зачетах. И готова работать еще больше, чтобы достичь высоких результатов. В последнее время на соревнованиях спортсменка не появляется. Зато в гору пошла ее телевизионная карьера. Подопечная Этери Тутберидзе вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». И также приняла участие в ледовом мюзикле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

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