«Я так скучаю по тебе»: Алина Загитова рассказала, кто причастен к ее многочисленным победам

Как отметила олимпийская чемпионка, Ириска всегда будет с ней.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в корейском Пхенчхане 2018 года Алина Загитова в Instagram поделилась фотографиями со своей кошкой, которая несколько месяцев назад ушла из жизни. В ее доме они жила почти 11 лет.

«Я так скучаю по тебе. Ириска. Ты всегда мне помогала и все, что я выиграла — и твоя заслуга. Когда ты появилась в моей жизни, все поменялось. Каждый день с тобой делал меня счастливой. Когда у меня что-то болело или не получалось, ты это чувствовала и всегда поддерживала». Алина Загитова

Как отметила фигуристка, Ириска всегда будет жить в ее сердце. Она ее очень сильно любит. Также она отметила, что долго никому не рассказывала о трагедии в своей жизни, потому что ей было тяжело осознать уход из жизни домашней любимицы.

больше по теме Загитова улыбнулась и помотала головой, когда ее спросили о переходе Косторной к Тутберидзе Олимпийская чемпионка предпочла не отвечать на этот вопрос журналистов.

Напомним, что в декабре 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Пока она официально так ее и не завершила. Многие поклонники уверены, что это всего лишь вопрос времени. На прежний уровень ей, скорее всего, вернуться уже не удастся.

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