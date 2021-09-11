Стильно и элегантно: Ольга Бузова отметилась в сливочном жакете и актуальных джинсах клеш

Ольга Бузова уже длительное время строит карьеру певицы. При этом она успевает вести передачи, играть в театре и пробовать силы в новых сферах. Телеведущая в этом году покинула шоу «Дом-2». Так как у нее освободилось время, артистка большую часть лета провела на съемках новых проектов в Африке и Беларуси. Также ей удалось устроить два мини-отпуска в Европе. Теперь артистка снова находится в Москве и едва находит время на сон.

11 сентября Ольга успела побывать на несколько локациях. Она посетила шоу «Модный приговор», отметилась на съемках Comedy Club, где увиделась с Тимуром Батрутдиновым. А вот вечером телеведущая приехала еще на одну съемку. На этот раз Бузова похвасталась своим образом. Она предстала в джинсах клеш, которые стали актуальны в этом году, и сливочном жакете. Наряд она сочетала с сумкой Louis Vuitton и кроссовками.

«Съемки закончились. Поболтали, посмеялись. Попели, потанцевали. Все традиционно. Сейчас еду на другие съемки. подготовила немного волосы. Их накрученных сделали прямые. Еду очень далеко», — поделилась блондинка.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие отметили, что давно Ольга не выглядела так стильно. «Какая классная», «Как тебе идут эти джинсы, это стиль диско», «Оля, наряд просто бомбический», «Неужели прилично выглядишь!», «Мне так нравится, все гармонирует в образе», «Так ты даже стройная», «Оля, просто красотка, наряд шикарный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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