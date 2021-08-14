«Какая элегантная»: Бузова в платье с юбкой плиссе и куртке из денима запечатлелась в лифте

Ольга Бузова не перестает удивлять публику. Она уже успела стать телеведущей, певицей и актрисой. А так как блондинка покинула проект «Дом-2», то теперь принимает участие в новых проектах. Целы ймесяц она снималась в Африке, а теперь проводит время в Минске. Ольга рада тому, что ее сделали наставницей в шоу «Х-Фактор». Целыми днями она находится на съемках и только вечером у нее есть возможность отдохнуть.

С собой Ольга взяла множество нарядов. Она заверила, что будет каждый день радовать поклонников стильными образами. Накануне телеведущая отметилась в кожаном алом платье. А теперь она запечатлелась в лифте со своим PR-менеджером Антоном уже в новом наряде. Бузова устроила танцы в голубом мини-платье открытыми плечами и юбкой плиссе. Образ дополнила куртка из денима.

Позже она прокатилась по городу и насладилась видами перед работой. Ольга продемонстрировала волосы, уложенные в аккуратный пучок и макияж с алой помадой.

«В Минске сегодня солнце, тепло! Такая погода хорошая, но нас она не коснется, потому что я еду на съемочную площадку. Смотрите, какая элегантная прическа, мейк», — сказала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей приятные слова. «Очень красивая», «Похожа на Сейлор Мун», «Наряд очень нежный», «Как же вам идет», «Оля, милая такая в этом платье», «Ваши танцы поднимают настроение», «Платье просто восторг», — прокомментировали пост подписчики.

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