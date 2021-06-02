Лера Кудрявцева: «Тимур Батрутдинов, Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко снимут маски»

5 июня в 21:15 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придут Тимур Батрутдинов, Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко. Комедийный актер, оперный певец и солист группы «Иванушки International» расскажут о том, как проходили съемки шоу «Маска», и поделятся своими самыми личными переживаниями, о которых раньше никогда не говорили.

Тимура, Юсифа и Кирилла в шоу «Маска» звали совсем иначе – Заяц, Лама и Носорог. Они выходили на сцену в смешных костюмах, и зрители практически до последнего не догадывались, кто же там прячется. Парни веселили публику, и зрителям наверняка казалось, что у этих харизматичных артистов, умеющих смеяться над собой, нет и не может быть никаких проблем…

— У него отказывали органы один за другим, – вспоминает Кирилл Туриченко, рассказывая о близком человеке, и едва сдерживает слезы.

— Если даже завтра его родной отец придет и скажет: «Отдай!» – я не отдам, – делится своими переживаниями Юсиф.

— Все мои друзья, которым я провел свадьбы, развелись, – разводит руками Тимур. – А мне семью хочется… Уже хочется секса ради детей, для детей.

Конечно, Тимур шутит – он не может не шутить. Но все же я видела, что ему нелегко об этом говорить. Найти того самого человека – задача сложная, стать достойным отцом – тоже, а время-то идет, и ему нет никакого дела до доводов рассудка… Многие девушки не отказались бы составить Тимуру пару, однако дело не в количестве, а в том, что тот самый, свой человек пока не нашелся, а жениться ради «галочки» Тимуру не хочется. И я прекрасно его понимаю – такой брак счастья не принесет.

Хотя, казалось бы, выбирай – не хочу! После участия в шоу «Маска» популярность моих гостей, конечно же, возросла. Теперь у них еще больше восхищенных поклонниц, которые готовы многое отдать за встречу с кумиром.

— А у тебя, смотрю, ревность проснулась? – спросила я солиста «Иванушек International» Андрея Григорьева-Апполонова, который тоже заглянул ко мне на огонек.

— Ты прикалываешься? – рассмеялся певец. – Конечно!

Вместе с шоу «Маска» закончился важный период в жизни его участников. И кто-то отнесся к этому философски, а кому-то взгрустнулось. Может быть, артистам еще придется пересечься на одной сцене и снова зажечь?

— Я никогда не буду голосовать за Зайца, я буду голосовать за Носорога! – предупреждает Эйвазов.

Конечно, ни Заяц, ни Лама на коллегу по шоу не в обиде. Ведь главное не победа, а безудержное веселье, которое царило во время съемок шоу, и благодарные глаза зрителей, которые светились от радости. Ведь наша жизнь не всегда наполнена счастьем, и уметь веселиться, отвлекаясь от проблем, жизненно необходимо каждому из нас.

И еще очень важно вовремя отпустить свое прошлое. Я, конечно, не съемки имею в виду, а эпизоды из жизни, которые Тимур, Кирилл и Юсиф предпочитают держать в тайне от окружающих. Решатся ли они окончательно расстаться с масками? Не побоятся ли быть откровенными на все сто процентов?

Все ответы вы услышите из первых уст совсем скоро – 5 июня в 21:15 на НТВ.

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