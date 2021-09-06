Мама в юбке макси, а дочка — в широких брюках: Ирина Пегова поделилась кадрами с прогулки по Москве

Ирина Пегова уже много лет работает в кино. Она успела познакомится с Олегом Табаковым, сняться с Сергеем Буруновым и Монеточкой. Также актриса не раз участвовала в телевизионных шоу. Она была в проекте «Танцы со звездами», где даже одержала победу. А в этом году артистка отметилась в «Ледниковом периоде», где дошла до финала. Примечательно, что после шоу она решилась похудеть.

Накануне Ирина смогла провести время в Москве. Минувшим летом она часто путешествовала и отметилась в Нижнем Новгороде, где приняла участие в праздновании 800-летия города. Она также приезжала в родную Выксу с театральной постановкой. А теперь артистка смогла насладиться прогулкой в компании дочки. Пегова скрыла фигуру, надев юбку плиссе изумрудного цвета и толстовку с принтом.

А вот 15-летняя наследница актрисы отметилась в широких брюках, свитере и кожаной куртке оверсайз. Татьяна поддержала тренд на монохром и наряды свободного кроя. Ирина посетила с ней Красную площадь и насладилась закатом.

Поклонники поразились тому, как подросла наследница звезды. Многие также почитали, что девушка похожа на маму. Но нашлись и те, кто увидели в Тане черты лица ее отца актера Дмитрия Орлова. «Девочки, вы классные», «Доча папина копия!Ирина, обожаю вас», «Какая вы настоящая, открытая, душевная, искренняя, красивая», «Доча папина копия!», «А глаза мамины», «Кадр шикарный! А курточка: „Я, Вань, такую же хочу!!!“», «Доча в маму! Красавица!», «Дочка у вас очень стильная», — прокомментировали пост подписчики.

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