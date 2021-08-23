Подчеркнула талию: постройневшая Пегова в черном платье с юбкой солнце предстала на публике

В копилке Ирины Пеговой десятки ролей в фильмах и сериалах. При этом она также часто участвует в телевизионных шоу, где раскрывает в себе новые таланты. Актриса уже демонстрировала свое умение танцевать и даже выступала на льду. На днях звезда кино приехала в Нижний Новгород на празднование 800-летия города.

На празднике в честь этого события отметилась и Наталья Водянова. Также Ирина несколько раз появилась на набережной, где установили сцену прямо на воде. Накануне она выступила для публики. Актриса облачилась в черное платье с юбкой солнце. Так как за последние месяцы она похудела, то подчеркнула талию и изящные икры. Пегова сделала низкий хвост и дополнили образ босоножками с бахромой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ирина. Многие оценили ее образ. «Вот такие красавицы рождаются на Волге!», «Какая вы изящная», «Ира, вот это талия», «Всегда такая красота», «Ириша, ты такая красивая и стильная», «Как вам идет платье в стиле Монро», «А где услышать ваше пение?», «Мы вами любуемся», «Очень похудели», «Надо же быть такой красиво», — прокомментировали кадры подписчики.

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