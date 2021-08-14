Изящный силуэт: Ирина Пегова в платье в пол с воротником «Клодин» встретила закат в городе на Волге

Актриса приехала в Плес, где насладилась не только прогулкой на лодке, но и ужином среди яблонь.

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки успешных ролей. Также она активно участвует в телевизионных проектах. Актриса уже побеждала в шоу «Танцы со звездами» и дошла до финала в проекте «Ледниковый период». Примечательно, что многие судьи хвалили ее за старания и грациозность, но недавно она захотела похудеть. За несколько месяцев артистка преобразилась.

Обычно Пегова работает, но этим летом она позволила себе отдохнуть сначала в Турции, а потом в России. Актриса часто приезжает в деревню, где живут ее родные. Но накануне она добралась до города Плес. Девушка сначала отправилась кататься по Волге на лодке. Она покрасовалась в небрежным пучком на голове и сережками в ушах. При этом Ирина была без макияжа.

А вечером артистка встретила рассвет на террасе с яблоневым садом. Она насладилась не только ужином, но и прохладительными напитками, наблюдая за закатом. При этом Пегова позировала в платье в пол пастельного цвета с кружевным воротником «Клодин». Наряд подчеркнул талию девушки.

«Вино сегодняшнего лета, только розовое! ГЗМ — это губо-закаточная машинка из советского детства!» — написала звезда.

Поклонники восхитились нарядом и естественной красотой артистки. «Такая естественная. Без фотошопа. Это так располагает», «Все гармонично и прекрасно. Ириночка вы изумительная!», «Ооооо, Ира, какой интересный у вас цвет глаз», «Просто волшебно», «Какая стройняшка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: