«Какая же классная!»: Ирина Пегова в шифоновом платье с рукавами-буфами отметилась на публике

Актриса провела время в гольфклубе, где встретила своих поклонников. Она похвасталась женственным нарядом.

Ирина Пегова является популярной актрисой. В ее копилке десятки кинолент: «Одинокие сердца», «Экипаж», «Комиссарша», «Домашний арест», «Родные». Также актриса не раз принимала участие в телевизионных шоу. Она смогла победить в «Танцах со звездами» и дойти до финала в «Ледниковом периоде». Примечательно, что после выступлений на льду артистка решила похудеть и уже через несколько месяцев похвасталась результатом.

Пегова часто носит платья макси. Она предпочитает женственные образы. Этим летом актриса не раз отдавала предпочтения цветочному принту и воротнику «Клодин». А вот накануне она посетила гольфклуб. Она приняла участие в одном из мероприятий. При этом на публике Ирина появилась в шифоновом платье макси с поясом и галстуком. Воздушности придавали рукава-буфы.

Звезда запечатлелась с Любовью Алиповой.

«Какая же классная!» — восхитилась она актрисой.

Поклонники тоже одарили комплиментами знаменитость. Многие заметили, что она стала еще стройнее. «Бешеная энергетика даже через фотографии», «Какая вы классная», «Восхищаете с первого взгляда», «Ирина! Вы, молодец! Так похудели», «Очаровываете всех», «Ирина, вы просто огонь, высший пилотаж», «Так очень привлекательно. Вы моя любимая актриса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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