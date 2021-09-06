«Натуральный цитрин»: в ювелирной шкатулке Кейт Миддлтон есть редкое кольцо за 2,5 млн рублей

Кейт Миддлтон – обладательница одной из самых впечатляющих коллекций украшений в мире. Ожерелья, браслеты, серьги и кольца. Во всем этом многообразии аксессуаров есть одно кольцо, которое герцогиня Кембриджская носит редко.

Речь идет о кольце с цитрином, которое 25000 фунтов стерлингов (2,5 млн рублей). Именно его любят многие поклонники Кейт, но надевает его она очень редко. Впервые цитрин весом почти 20 карат увидели на пальце Миддлтон в день ее 25-летия. Позже она выбирала его, когда отправилась на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, а также на матч Уимблдона.

«Натуральный цитрин – довольно редкий камень. Его золотистый цвет как нельзя лучше подходит к ярким летним нарядам и осенним образам герцогини», — цитирует Express ювелира Джеймса Константина.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт Миддлтон и принц Уильям могут переехать в Виндзорский замок, чтобы быть ближе к королеве.

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