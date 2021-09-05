«Не хватает уединения»: Кейт Миддлтон и принц Уильям хотят уехать из Лондона

Вот уже десять лет Кейт Миддлтон и принц Уильям живут в Кенсингтонском дворце. Однако в последнее время ходили слухи, что они вместе с детьми хотят уехать из Лондона. Информация подтвердилась. Герцоги Кембриджские действительно хотят переехать в Виндзорский замок, чтобы быть поближе к королеве.

«Ни Уильям, ни Кейт никогда не наслаждались городским хаосом. Хотя их дом в Кенсингтонском дворце очень безопасен, они часто замечают, что им не хватает уединения. Чем старше становятся их дети, тем очевиднее это становится», — сказала эксперт Кети Николл ОК!.

Добавим, ранее стало известно, что Кембриджские присматривают школу в Виндзоре для принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Ранее брат и сестра ходили в частную школу Томаса в Лондоне.

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