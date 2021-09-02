Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Прекрасно провели время»: Кейт Миддлтон и принц Уильям приобщили детей к новому виду спорта

Герцоги Кембриджские занялись парусным спортом.

«Прекрасно провели время»: Кейт Миддлтон и принц Уильям приобщили детей к новому виду спорта
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Еще в 2019 году Кейт Миддлтон и принц Уильям стали участниками регаты King’s Cup на острове Уайт. После этого герцоги Кембриджские решили привить страсть к спорту своим детям. В начале августа они вместе со своими тремя детьми – Джорджем, Шарлоттой и Луи  были замечены плывущими со своими родителями на небольшой лодке на северном побережье Норфолка.

«Этим летом они прекрасно провели время на берегу, занимаясь парусным спортом, и показав детям, как управлять лодкой», — пишет Express.

Напомним, на днях стало известно, что в скором времени Кембриджские могут переехать из Кенсингтонского замка в Виндзорский, чтобы быть ближе к королеве. Кейт и Уильяма видели в его окрестностях. Они присматривали школу для своих детей.

Смотрите также:

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямКейт Миддлтон последние новостиПринц Уильям