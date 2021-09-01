Навестили бабушку: Кейт Миддлтон и принц Уильям подняли настроение королеве

Конец лета Елизавета II проводит в своем шотландском замке Балморал. Этой традиции уже много лет и впервые за последние 73 года королева отправилась в отпуск одна, без принца Филиппа. Но скучать ей не приходится. На прошлой неделе ее навестили внуки – Питер Филлипс и Зара Тиндолл со своими детьми. А теперь настроение подняли Кейт Миддлтон и принц Уильям.

«Герцоги Кембриджские с детьми провели некоторое время в компании королевы. Им всегда нравился Балморал, они любят гулять на свежем воздухе, по холмам. Уильям здесь провел большую часть своего детства и для него важно, чтобы и его наследники насладились отдыхом перед школой», — пишет Vanity Fair.

Напомним, накануне стало известно, что Кембриджские могут переехать в Виндзорский замок уже в ближайшее время. Они уже присматривали школу для Джорджа и Шарлотты в его окрестностях.

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