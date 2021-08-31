Танцы под небом: Собчак в струящемся платье макси и белоснежном пальто вышла в свет с Богомоловым

Телеведущая побывала на празднике вместе с мужем. Она выбрала для романтического вечера образ, который оценила стилист Словена Соколова.

Ксения Собчак в этом году работает еще больше, чем обычно. После пандемии не только простые люди, но и звезды успели соскучиться по вечеринкам, красным дорожкам и другим мероприятиям. Этим летом телеведущая успела побывать в Италии и Франции. Она также ездила в Черногорию, где вела свадьбу с Игорем Верником. А не так давно блондинка оказалась на Алтае, где снова стала ведущей, но уже на праздновании дня рождения блогера.

По всей видимости, теперь в графике Ксении нет свободного места. Накануне снова оказалась на празднике у друзей. На этот раз она вышла в свет с мужем Константином Богомоловым. Телеведущая облачилась в струящееся платье макси с рюшами пестрого цвета. Поверх она надела белоснежное пальто. Собчак сделала объемную укладку.

Вечером супруги устроила танцы под открытым небом. Во время мероприятия они демонстрировали идиллию, а также обнимались, наслаждаясь романтической атмосферой.

Поклонники восхитились гармоничной парой. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Словена Соколова.

«Белое пальто — хороший выбор на теплую и чистую осень. Не бойтесь делать такой выбор. Однако, если смотреть на комплект Ксении в целом, то здесь есть к чему придраться. Длина пальто, платья и обуви трижды режут ее ноги. Это некрасиво. Идеально, когда пальто перекрывает длину платья или юбки, а обувь уходит под юбку и пальто. А вот ее возлюбленный облачился в черный костюм. Надень Ксения белые или молочные высокие сапоги, а не туфли — образ был бы гармоничней, даже с такой длиной юбки. До идеала его довело бы длинное пальто, закрывающее подол юбки.

Рассмотрим фасон пальто. Накладные карманы на таком тонком элегантном пальто без воротника явно лишние. Они не портят стройную фигуру Ксении, но ситуация была бы плачевной если бедра были бы пышными. Лишняя и черная пуговица. Она притягивает взгляд, на фоне всего пастельного образа. Кстати, цвета на платье комплементарны светской львице и именно их стоило использовать в качестве цвета для верхней одежды. Гораздо интереснее смотрелось бы фисташковое пальто в данном комплекте», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Словена Соколова — стилист, имидж-стратег. Обучалась в Аrt Institute of Chicago, школе имиджа и стиля Марины Банцер в Санкт-Петербурге, а также прошла авторский курс по истории мода от Юлии Дударевой (Сан-Франциско, США). Работает по профессии уже четыре года.

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