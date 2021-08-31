Рэпер 31 августа устроил свадьбу со своей возлюбленной. На торжество он пригласил Ксению Собчак в качестве ведущей и Александра Ревву, который спел для гостей, забыв все обиды.

Ксения Собчак привыкла оказываться в центре событий. Она частая гостья на светских мероприятиях. Также ее зовут вести не только концерты, но и частные праздники. В этом году у телеведущей выдалось насыщенное лето. Она несколько раз отдыхала в Европе, а также вела свадьбы и дни рождения. 31 августа у нее снова выжался рабочий день. Ее пригласил вести свою свадьбу сам Алишер Моргенштерн.

Ранее рэпер не согласился дать ей интервью, потребовав пять миллионов рублей. Однако позже он признался, что на самом деле дружит с Ксенией и очень ее любит. С утра она направилась на выкуп невесты, а потом стала свидетельницей на росписи в ЗАГСе. Вечером Моргенштерн собрал друзей, родных и знакомых на банкете под шатром. Он наслаждался выступлениями звезд, конкурсами вместе с новоиспеченной женой Диларой.

Собчак переоделась, представ на празднике в лимонном платье на запах. Образ дополнили бусы из жемчуга и начес на голове в стиле 60-х годов. Серебристые туфли на низким каблуке также дополняли ее аутфит.

«Лук — винтаж», — заявила она.

Ведущая объявила выход на сцену Александра Реввы. С ним рэпер сильно поссорился на премии «Муз-ТВ», но позвал его на свою свадьбу. Артист с радостью исполнил свои хиты для гостей. Поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Многие ее даже назвали ее королевой иронии. К слову, Настя Ивлеева тоже выделилась. Он пришла в черном траурном платье с черной вуалью на голове.

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