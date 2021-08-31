«Даже Познер сделал комплимент»: Собчак в костюме ультрамаринового цвета похвасталась туфлями

Ксения Собчак работает на телевидении уже много лет. Она не скрывает, что следит за своей внешностью. Блондинка также не отстает от трендов, поэтому зачастую хвастается обновками. Она любит как люксовые наряды, так и вещи, которые создают отечественные молодые дизайнеры. Этим летом Ксения много путешествовала, поэтому постоянно брала несколько чемоданов с нарядами.

В последнее время телеведущая все чаще отдает предпочтение легким платьям и нарядам с пайетками. А вот в Париже она отметилась в леопардовом пальто. Порой Собчак любит выделяться из толпы. 31 августа она похвасталась своей новой обувью. В ее коллекции появились бархатные и кожаные туфли с бантами.

«О господи, какая у меня красота! Очень мне нравится! Маленький каблук», — отметила она. «Вы настолько крутые, что даже Познер сделал комплимент моим туфелькам», — призналась звезда.

Позже Ксения облачилась в брючный костюм ультрамаринового цвета или оттенка электрик, как его называют. Образ дополнили нюдовые новые туфли и сумка из кожи. Блондинка запечатлела себя в автомобиле.

«Ну что, дорогие друзья, сегодня у меня большое событие. Одна свадьба, но я буду не в таком виде работать, так сказать. В общем, я готова», — призналась телеведущая.

Напомним, что в этот день решил устроить свадьбу Моргенштерн. Не исключено, что именно к нему на праздник поспешила Собчак.

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