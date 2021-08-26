«Модного фасона»: 50-летняя Кудрявцева в струящемся алом платье макси продефилировала в Сочи

Лера Кудрявцева не скрывает, что уделяет внимание своей внешности. Она не раз оказывалась в центре внимания благодаря своим нарядам. Несколько лет назад телеведущая пообщалась с Ксенией Собчак, которая подвергла критике ее прежний гардероб и восхитилась новыми нарядами. Лера призналась, что очень любит стразы, пышные платья и рюши, но в последние годы ее вкусы изменились.

Теперь все чаще Кудрявцева носит спортивные костюмы в поездках, а также юбки макси и легкие платья на отдыхе. На съемках блондинка то и дело появляется в лаконичных нарядах, которые подбирают для нее стилисты. А недавно она неделю провела в Сочи на «Новой волне». Там телеведущая вела концерты. На закрытии за кулисами она сменила атласное платье со шлейфом на более простое.

Лера дефилировала с цветами в алом струящемся платье макси свободного кроя. Лишь оборки и тонкий пояс подчеркнули ее талию. Наряд в бельевом стиле скрыл ее фигуру. Телеведущую заснял друг, который восхитился тем, как она выглядит. А для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила персональный стилист Зульфия Образцова.

«Есть такой стереотип, что красное платье выглядит вызывающе и излишне привлекательно. Но не все задумываются, что нужно надеть правильное красное платье и правильно его сочетать. У Леры Кудрявцевой это отлично получилось. На „Новой Волне“ она предстала в красном платье актуальной длины макси и модного в этом сезоне свободного фасона с оборками. Это легкое, длинное и струящееся платье, хоть и скрывает ее стройную фигуру, но очень подходит стилю Леры — выглядеть как принцесса. Такие фасоны нисколько не портят Леру, а ведь не всем идут объемные воздушные силуэты. Красный цвет подходит под колорит эффектной внешности телеведущей — ее выраженный контраст между волосами, глазами и кожей позволяет носить яркие цвета. Образ выглядит гармоничным, и уместным для данного мероприятия, нет ничего лишнего, аксессуары и цвет лака не соперничают с цветом платья. Единственное, можно заменить серебряные серьги на золотые, то есть теплого оттенка, который присутствует в коже Леры. В целом, я ставлю этому образу 10 из 10», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Зульфия Образцова — персональный стилист. Обучалась в Европейской академия имиджа г. Москва. А такж в школе моды и стиля «Фаберлик» на базе МГУ г. Москва.

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