«Селедочка! Ой, картошечка!»: Кудрявцева полакомилась сытным ужином вместе с Разыграевым

Телеведущая позволила себе несколько блюд в ресторане. Она не побоялась испортить фигуру.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач на телевидении, включая «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Также ее часто приглашают вести разные мероприятия. В этом году в Сочи снова стартовала «Новая волна», которую блондинка ведет много лет. Она разлучилась с семьей на целую неделю. Ей приходится заучивать много текста и каждый вечер облачаться в вечерние наряды.

Однако порой Лера находит время для отдыха. Накануне она побывала на автопати, где смогла развеяться. А вот 23 августа телеведущая решила провести время с друзьями. Уже по традиции она увиделась с Андреем Разыграевым, с которым не раз вместе работала. Они поужинали в ресторане в Сочи. Кудрявцева предстала в повседневном образе с белой футболкой. Ее образ дополняли солнцезащитные очки.

«Ой, селедочка! Ой, картошечка! Моя девочка!» — комментировал Андрей, что берет его коллега. «Все пьют, а я болею с похмелья», — призналась она. «На селедочку ее потянуло, а! Ну вкусная, скажи? Тоже попробую! Ой, сказка — селедка», — восхитился Разыграев.

Поклонники восхитились непринужденностью Леры и ее любовью к еде. Многие одарили комплиментами телеведущую. «Такая классная», «Самый искренний человек», «Вот кто любит кушать, а мы любим ее», «Ох, тоже захотелось», «Такая крутая компания», «Очень хороша, и картошечка с селедочкой — это огонь», «Отдыхайте», «На концертах у вас фигуру точеная», — прокомментировали кадры подписчики.

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