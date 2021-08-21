«Ты у меня шестой»: Кудрявцева в прозрачной блузке со стразами и брюках клеш предстала на «Новой волне»

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Она ведет ряд передач, включая «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». При этом блондинка успевает посвящать время семье. У нее с мужем Игорем Макаровым подрастает дочка Мария. А от прошлых отношений у нее есть сын Жан, который уже подарил ей внука Льва. К слову, Лера выглядит так молодо, что не все догадываются, что она уже стала бабушкой.

Этим летом Кудрявцева уже отдыхала в Сочи. Теперь она приехала на курорт ради «Новой волны». На открытии песенного конкурса телеведущая появилась в платье в пол с перчатками. Ее напарником был Андрей Малахов. А вот для первого конкурсного дня она выбрала более смелый наряд. На красной ковровой дорожке, а затем и на сцене Лера предстала в прозрачной блузке со стразами и брюках клеш. Атласный пояс скрыл область живота и подчеркнул ее талию.

Звезда призналась, что тоже будет следит за конкурсантами и выберет своего фаворита. А вот ее соведущим стал впервые Андрей Лобжанидзе из группы «Давинчи». В сове время он был лауреатом «Новой волны».

«Ты у меня шестой», — заявила Лера.

Она призналась, что предыдущие ее напарники пошли разной дорогой. Один из них Сергей Лазарев на этот раз оказался в кресле жюри. Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева. Многие одарили ее комплиментами. «Лера, замечательно выглядите!», «Я просто восхищаюсь вами Лера», «Фантастическая женщина», «Красотка как всегда», «Какой классный образ», «Жабо и бантик -это мило», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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