50-летняя Лера Кудрявцева в силуэтном платье в пол с бархатным корсетом подчеркнула талию

Телеведущая выбрала элегантный образ для «Новой волны» в Сочи. Ее соведущим стал Андрей Малахов.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Многие артисты выросли на ее глазах. Она ведет несколько передач, а также часто соглашается вести другие мероприятия. А вот свободное время блондинка посвящает мужу Игорю Макарову и дочке Марии. Но каждое лето, кроме последних двух лет, она ездит на «Новую волну». Лера стала одной из самых ярких ведущих этого проекта.

18 августа она приехала на побережье Черного моря. Потом телеведущая переместилась в олимпийскую деревню, где на следующий день стартовал конкурс молодых исполнителей. На красной дорожке она предстала в компании Андрея Малахова, который снова стал ее соведущим. Для такого случая Кудрявцева облачилась в черное платье в пол с бархатным поясом-корсетом. Изюминкой образа стали длинные перчатки с цепочками.

Наряд подчеркнул тонкую талию 50-летней ведущей. В этот вечер она получила много комплиментов. Кудрявцева переживала, так как накануне ей пришлось выучить много текста. Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. «Красотка», «Ну совсем не меняется», «Какая же она скромная», «Очень роскошно, платье прекрасное», — стали писать пользователи Сети.

Напомним, что также гостями конкурса стали: Яна Рудковская, Полина Гагарина, Клава Кока, София Ротару, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие известные персоны.

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