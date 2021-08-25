«Любимая студия»: Барановская в силуэтном платье с разрезом появилась на съемках «Модного приговора»

Юлия Барановская уже длительное время строит карьеру на телевидении. Она смогла стать полностью самостоятельной после того, как от нее ушел Андрей Аршавин. Девушка осталась одна с тремя детьми, но это не помешало ей стать телеведущей. Она ведет не только передачи, но и концерты, а также успела подружиться со многими звездами. Этим летом со своими наследниками она провела время в Греции.

Несколько недель Юлия носила летние наряды и совершенно не использовала косметику. Она совершила большое путешествие, проплыв на корабле сотни километров. А вот 25 августа телеведущая вернулась к работе. Она появилась на съемках «Модного приговора», который ведет Александр Васильев. В студии Барановская появилась в силуэтном платье с разрезом и животным принтом.

«Любимая студия „Модного приговора“. Любимый Сашенька! Сашенькая сегодня серьезный. Александр, вы же обычно отпускаете тысячу шуток в минуту. Что такое? Вы серьезный», — спросила она коллегу.

«Изучаю текст нашей программы», — пояснил историк моды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие одарили ее комплиментами и признались, что ждут новых эфиров передачи. «Ура, неужели вы снова будете с нами», «Какая красота», «Юленька, очень классное платье», «Отдохнувшая и яркая», «Роскошная наша», «Саша серьезный, а вы прям сияете», «Как вас не хватало», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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