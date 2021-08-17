Рядом с любимыми: Барановская в белоснежном мини-платье свободного кроя встретила закат в Греции

Юлия Барановская не скрывает, что ей нравится проводить время с детьми. После расставания с Андреем Аршавиным она так и не обрела счастье в личной жизни. Телеведущая не скрывает, что у нее бывают романы, но пока все они заканчивались одинаково. Однако она не перестает мечтать о счастье. Более того, девушка погружена в работу, а также часто путешествует, что добавляет красок в ее жизнь.

Этим летом Юлия приехала с сыновьями и дочкой в Грецию. Если днем она загорает и купается, то вечером наряжается для променада. 17 августа телеведущая выбрала для прогулки платье-рубашку с рюшами. Белоснежный наряд оверсайх без рукавов подчеркнул хрупкую фигуру многодетной мамы. Она отказалась от макияжа, а волосы собрала в высокий пучок. Барановская прокатилась на яхте с наследниками.

Примечательно, что дочка оделась с ней в одной гамме. Сыновья предпочти комфортные летние наряды. Старший Артем даже затанцевал, когда увидел камеру в руках мамы. Они насладились красочным закатом.

Поклонники восхитились естественной красотой Юлии. Многие также отметили, что она находится в хорошей форме. «Крутая мама», «Вы такая нежная в этом наряде», «Не хватает крепкого мужского плеча», «Вы просто очаровательны», «Платье такое воздушное», «Дети вас украшают», «Такая вы стройная, просто чудо хороша», «Вам идут такие пейзажи», «Артем уже выше вас, как быстро летит время», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: