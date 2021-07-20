«Как же это красиво»: Барановская в костюме лавандового цвета предстала с детьми в горах Алтая

Телеведущая решила развеяться и на несколько дней отправилась в Сибирь.

Юлия Барановская не скрывает, что ей нравится путешествовать. После расставания с Андреем Аршавиным она смогла построить карьеру на телевидении. Ее также приглашают вести концерты и фестивали. Девушка стала востребованной и подружилась со многими артистами, поэтому гонорары позволяют ей посещать разные страны и регулярно обновлять гардероб. Уже не в первый раз она решила провести время на Алтае.

Раньше Юлия ездила в Сибирь чаще всего зимой. Теперь она решила насладиться летними пейзажами. Телеведущая привезла детей в горы. Они поселились в деревянном доме рядом с лесом и красивым видом на окрестности. Первым делом Барановская решила сходить в лес за грибами. Она поразилась количеству опят, лисичек и других съедобных грибов. Позже многодетная мама показала красоту гор.

Она была облачена в спортивный костюм с ветровкой и шортами. Наряд лавандового цвета с принтом подчеркнул ее стройные ноги и тонкие щиколотки. Юлия также надела кеды с гольфами. Она позировала с сыновьями Артемом и Арсением на опушке.

«Любимый Горный Алтай! Мы скучали, в этот раз программа у нас очень насыщенная, пять ночей в палатках», — поделилась звезда.

К слову, телеведущую встретила гроза. Она поделилась завораживающими кадрами, на которых позировала на фоне природы и сверкающих молний в небе.

«Как же это красиво», — заявила Барановская.

Поклонники восхитились звездной семьей. Многие отметили, что экс-возлюбленная Аршавина — замечательная и стильная мама. «Какая красота с нашей красавицей Юлей», «Все на запад, вы — на восток! Не как все! Наверное поэтому вы нам и нравитесь, Юлия!», «Уже на Алтае… когда успевает?!», «Какой красивый костюм», «Такая стройная и красивая», «Вы восхищаете, в таком месте и на стиле», — прокомментировали пост подписчики.

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