«Счастливый человек»: Барановская в струящемся платье свободного кроя отметилась на корабле

Телеведущая вместе с наследниками побывала на острове Корфу и продолжила путешествовать морским путем.

Юлия Барановская уже много лет скрывает личную жизнь. После расставания с Андреем Аршавиным она сосредоточила внимание на карьере и стала телеведущей.

В этом году звезды облюбовали Грецию. Барановская тоже решила провести лето в этой стране. Накануне она совершила путешествие до острова Корфу. А теперь на корабле телеведущая отправилась обратно, в Ниццу, а затем в отель. Юлия запечатлелась с детьми от футболиста на палубе. Артем рассказал, что они увидят северную часть Греции и насладятся красивыми ландшафтами.

«420 км будем ехать. Арсений!» — добавила Юлия. «Я счастливый человек», — закричал в ответ маме младший сын.

Потом телеведущая покрасовалась в белом струящемся платье оверсайз. На время отдыха она отказалась от макияжа, а волосы собрала в высокий пучок. Кеды и белая сумка через плечо дополняли ее монохромный курортный лук.

«Какие милые и красивые», «Юленька, вы как старшая сестренка», «Такое воздушное платье», «Мне нравится ваша простота во всем», «Красива и без макияжа», «Все такие естественные», «Юлия, вы пример для подражания. Сильная, счастливая, дающая пример своим детям», — прокомментировали пост подписчики.

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