«Это всегда элегантно»: Нетребко в белоснежном пальто и туфлях-лодочках сделала акцент на икрах

Оперная дива для появления на публике выбрала лаконичный наряд в двух цветах. Ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что следит за модой. Артистка собрала столько концертных нарядов, а также шляпок и обуви, что они не помещаются в одной гардеробной. Она хранит наряды в нескольких квартирах в Вене и Нью-Йорке. Этим летом Анна гастролировала вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Каждый раз на публике она появлялась в элегантных нарядах.

На одном из выступлений Анна предстала на сцене в черном платье с кружевом и белоснежном пальто. Образ дополнили туфли-лодочки в черном цвете и сумка. На ее голове также был ободок с вуалью. Артистка сыграла в спектакле с мужем. Она подчеркнула стройные ноги, сделав акцент на икрах. Нетребко вызвала восхищение у поклонников. Многие отметили, что она стала выглядеть еще стройнее.

Для портала Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Она объяснила, что стало удачным в образе и какой аксессуар оживил лук.

«Черно-белая классика вне моды и времени. Это всегда элегантно и сдержанно. Но стилистический типаж Анны более яркий и фактурный, поэтому ей просто необходима яркая, праздничная или роскошная деталь в образе, чтобы поддержать свою природную яркость. И этой деталью послужила сумочка с нотками гламура, расшитая пайетками. Кстати, декорированные, расшитые пайетками и стеклянными бусинами, модели сумок вошли в топ самых главных сумок сезона осень-зима 2021/2022», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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