«Делает фигуру более утонченной»: Пугачева, Нетребко и другие звезды отметились в нарядах в горох этим летом

Эксперт в области моды Карина Росс рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальном и женственном принте на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждый сезон появляются новые тренды. В женском гардеробе всегда много нарядов и некоторые снова становятся актуальны спустя годы. На этот раз в топы выбрался принт горох. На него обратили внимание как стилисты, так и модницы. О самом актуальном узоре рассказала читателям портала Teleprogramma.pro стилист Карина Росс.

«Всем известно, что мода циклична во всех своих проявлениях. Многие фасоны и принты приходят в современную индустрию моды далеко из прошлого. Сегодня обсудим достаточно известное и модное течение этого лета — принт в горох. Принт в горох считается универсальным, ведь его можно использовать как на официальных, так и неформальных встречах и мероприятиях. Все больше набирают популярность костюмы, юбки и, конечно же, платья в горох. Звезды российского шоу-бизнеса уже успели оценить все достоинства нарядов в горох и поспешили примерить модные образы на себе», — высказалась Карина.

Анна Нетребко

Одной из тех, кто обращает внимание на мелочи и продумывает все детали, стала Анна Нетребко. Она частая гостья на светских раутов, но любит наряжаться и для простых прогулок. В Испании она отметилась в молочном платье мидакси на бретельках с гороховым принтом. Вязаная шапочка и другие аксессуары дополнили лук.

«Анна Нетребко известная российская и австрийская оперная певица. На отдыхе в Мадриде артистка выбрала длинное белое платье в горох, подчеркнув его массивными сережками и белым вязаным аксессуаром на голове. В целом, образ выглядит экстравагантно и интересно, за исключением фасона платья, который, к сожалению, не подчеркивает фигуру певицы. Хотелось бы сделать акцент на талии, с помощью тонкого пояса с тем же принтом. Однако, такой силуэт хорош тем, что способен вытянуть рост и добавить стройности своей обладательнице. Я бы посоветовала заменить массивные серьги на более утонченные, дабы сделать необычный образ более гармоничным», — пояснила Росс.

Пелагея

Певица Пелагея знакома многим. На сцене она исполняет романсы и народные песни, поэтому и ее наряды чаще всего женственные — пышные платья и юбки в пол. Но в обычной жизни артистка добавляет изюминку образам. Ее выбор пал на брючный костюм в горох.

«Певица Пелагея также не оставила без внимания модный гороховый принт 2021 года. Для посещения концерта друзей певица выбрала легкий черный костюм в белый горох. Хочется отметить, что яркий принт смотрится весьма выигрышно и колоритно, так как подчеркивает индивидуальность Пелагеи. Свободный крой костюма не сковывает движения в танце, а напротив добавляет легкости и непринужденности образу. Если говорить о модных рекомендациях, то я бы предложила певице заправить черный топ в расклешенные к низу брюки, чтобы подчеркнуть талию и сделать фигуру более утонченной. Повтор однотипных цветов верха и низа позволяет вытянуть силуэт и сделать необходимые акценты на фигуре», — рассказала эксперт.

Ксения Собчак

Ксения Собчак к нарядам относится с особым трепетом. Она признавалась, что расплачивается наличными, чтобы понимать, сколько тратит на одежду. В ее гардеробе каждый сезон появляются новые наряды. Она тоже приобрела платье в горох, но яркого цвета.

«Ксения продемонстрировала свежий образ, состоящий из белоснежного жакета и красного платья в белый горох. Сразу отмечу удачное сочетание цветов и фактур. Сочный цвет платья и белый горох вполне благозвучно уживаются в летнем образе журналистики. Красно-коралловый цвет подчёркивает типаж Ксении и выделяет лёгкий загар. Белый жакет свободного кроя смотрится ново, самобытно и оригинально. В общем, летний образ выдался полноценным и успешным», — считает Карина.

Наталия Подольская

Наталия Подольская — певица и мама двоих детей. Она не скрывает, что порой очень занята, но все равно уделяет внимание нарядам. На светском обеде артистка предстала в модном костюме в крупный горох.

«Наталия удивила своим необычным нарядом на пресс-ланче известного журнала. Образ сочетает в себе серые оттенки и белый горох. Наталия попыталась объединить крупный и малый принт, что, с одной стороны, весьма нетрадиционно, а с другой, нескучно. Однако, комплектование таких текстур не всегда оттеняет все прелести фигуры. Здесь же массивный горох и фасон свободного жакета утяжеляет вверх, делая зону талии больше. В таком случае, я бы выбрала однотипный рисунок, не экспериментируя с массивностью», — высказалась стилист.

Стефания Маликова

Дочка Дмитрия Маликова с юных лет интересовалась модой. Теперь она выпускает свою линейку одежды. Сама Стефания обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать мини-платьями в кукольном стиле.

«Стефания покорила всех своим появлением в платье бэби-долл, которое становится все более популярным. Платье смотрится воздушно и нежно, а главное актуально. Оно подчеркивает стройную фигуру, удачно оттеняет цвет волос и кожи. Романтичности образу добавляет яркий гороховый принт, на черном фоне он смотрится изыскано и вкусно», — заявила Росс.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева — обладательница титула «Мисс Россия». Теперь она частая гостья на праздниках и вечеринках, а также деловых встречах. Блондинка старается выглядеть элегантно, но при этом ее наряды обладают притягательными деталями.

«Виктория выбрала элегантное облегающее черное платье в мелкий белый горох. Обозначу, что фасон данного платья весьма вписывается в горячие тренды этого года. Утончённые аксессуары и обувь — все сочетается сладкозвучно. Изящный образ подчеркивает все достоинства фигуры, тем не менее, я бы порекомендовала не делать акценты в области талии на данных фасонах. Так можно обратить внимание на небольшие несовершенства фигуры, или же вовсе выделить то, что лучше было бы скрыть. Следует осторожно выбирать обтягивающие фасоны, умело подчеркивая или скрытая особенности фигуры», — отметила Карина.

Алла Пугачева

Алла Пугачева была иконой стиля для многих женщин и в 72 года она продолжает выбирать модные образы. Она умело скрывает недостатки фигуры и подчеркивает достоинства. У нее в гардеробе есть как костюмы, так и платья в горох. В гостях у другу она отметилась в образе с поясом.

«Примадонна появилась в легком платье с запахом с трендовым принтом в горох. Умело расставленные акценты, правильное сочетание цветов — все это поистине радует глаз и смотрится не однотипно. Ткань, украшенная в небольшой горох в данном модном решении ­— сдержанная основа для грамотного расположения лаконичных аксессуаров. В общем, образ Аллы Пугачевой не утратил своеобразия и является неординарным», — рассказала эксперт.

Виктория Боня

Виктория Боня большую часть времени проводит в теплых странах. Вечерами она гуляет с подругами или ездит на вечеринки. При этом бывшей участнице «Дома-2» нравится выглядеть максимально женственно.

«На отдыхе в Монако Виктория решила предстать в гороховом шифоновом платье. Хорошее решение для жаркого отдыха, а главное удобное и неизбитое. Мелкий горох украшает легкое платье и добавляет непринужденности образу. Я бы заменила бежевые босоножки, на более яркие, желательно в черном цвете. Это сделает образ привлекательнее и колоритнее» — считает стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии, с 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму. Работала в команде мирового Итальянского бренда «Armani» и русского дизайнера Валентина Юдашкина.

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