Семейный уикенд: Нетребко в платье-сорочке горчичного цвета отметилась с мужем и сестрой в Вероне

Оперная дива продолжает путешествовать. На этот раз компанию ей составил не только Юсиф Эйвазов.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она выступает на разных континентах и круглый год дает гастроли. Певица успела соскучиться по поездкам за время пандемии, поэтому теперь наверстывает упущенное. Она уже побывала в Испании и Греции. Теперь артистка находится в Италии. Вместе с мужем Юсифом Эйвазовым она выступила в Форте-деи-Марми.

Теперь у Анны выдалось несколько свободных дней. Выходные она посвятила семьей. К ней приехала сестра Наталья, которая привезла сына артистки Тьяго. Они приехали в Верону, где сначала прогулялись под дождем. Певица предстала в розовом костюме с модными кюлотами. А вот 5 августа Нетребко снова отправилась гулять с родными. Они пообедали в ресторане, отведав пасту.

На этот раз оперная дива облачилась в платье-сорочку цвета горчицы с неброский узором. Образ дополнили шлепки в тон и вязаная сумка. Анна сделала акцент на стройных и загорелых ногах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистки. Многие написали ей комплименты. «Изумительная красота», «Наталья, вы очень красивая!», «Наталья, какая же вы невозможная красотка!», «Очаровательная Наталия и солнечный зайка Тьяго», «О боже, какие вы красивые», «Очень красивый город и вы… очень все красивые и колоритные!», «Анна, у вас кожа сливается с платьем», «Ноги такая красивые, с ума сойти», — прокомментировали пост подписчики.

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