«Будем смотреть на звезды»: Нетребко в горчичном мини-платье устроила посиделки на террасе в Вене

Анна Нетребко не скрывает, что порой ее гастроли длятся месяцами. Лишь в прошлом году она смогла целых три месяца провести дома в Вене. Тогда певица успела истосковаться по сцене. Но в этом году она наверстала упущенное. Артистка не раз приезжала в Россию, а также почти все лето гастролировала по Европе. Только теперь в Августе на несколько дней она приехала в свою квартиру, чтобы отдохнуть.

Накануне Анна провела время с семьей. Она прогулялась по столице Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Обычно наследник певицы от прошлых отношений часто сопровождает ее в поездках. На этот раз они бродили по улочкам города и общались. Оперная дива облачилась в горчичное мини-платье и босоножки без каблука. Она подчеркнула стройные ноги.

А вот вечером Нетребко устроила девичник. Она собрала подруг на террасе своей квартиры. Певица уже давно обустроила место на крыше дома, где любит устраивать посиделки. Она приготовила разные напитки и насладилась приятной компанией.

«Мы все будем смотреть на звезды», — отмечала артистка.

Однако ей так и не удалось увидеть обещанный звездопад. Но это ей не испортило настроение. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. «Вы сами как звезды: яркие, озорные!», «Какие же аппетитные и вкусные блюда», «Какие же вы все естественные и потрясающе красивые», «Хорошо сидите девчонки, красотки», «Вы сами звезды! И мы, венские девочки, вами гордимся!» — прокомментировали пост подписчики.

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