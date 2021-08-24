«Все стильно»: Вера Брежнева отметилась в костюме с жакетом оверсайз и кроссовках

Вера Брежнева привыкла много путешествовать. Каждый год она ездит на гастроли. Этим летом артистка много времени провела в Италии, где у ее есть дом. Вместе с ней был муж Константин Меладзе. А вот небольшой отпуск она провела в Греции. Если раньше артистка почти ничего не рассказывала о своей жизни, то теперь делится с поклонниками не только семейными фото, но и кадрами, на которых хвастается нарядами.

Недавно Вера вернулась к работе. Теперь она ездит на гастроли. Накануне она провела праздник с Максимом Галкиным. На самом торжестве она была в платье в пол с открытой спиной. А вот во время перелета она отметилась в повседневном образе и без макияжа. Певица предстала в костюме с жакетом оверсайз и брюками джоггерами. На ее плечах был серый свитер. Образ дополнили кроссовки.

Брежнева запечатлелась без макияжа. Ее волосы были распущены. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица в обычной жизни. Некоторые даже признались, что с трудом ее узнали. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Вера Брежнева в ахромном (отсутствие цветового пигмента), который одинаково актуален как для женщин, так и для мужчин. Модное смешение классики и спорта, которое создает стиль спорт-шик. Джоггеры и пиджак объединяет не только цвет, но и фактура ткани, что создает целостность и гармоничное восприятие. Объем и спортивные нотки добавляют образу расслабленность и настраивают на динамичный повседневный ритм жизни. Сюда бы еще добавить модные в этом сезоне очки — маску, как финальную точку. Все стильно, модно и гармонично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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