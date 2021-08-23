Походка богини: Вера Брежнева в силуэтном платье в пол с разрезом устроила дефиле

Вера Брежнева уже давно выступает сольно. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. Обычно певица предпочитает скрывать подробности личной жизни. Но этим летом она провела время с семьей в Италии, а потом отдохнула в Греции. Артистка призналась, что ей захотелось снова быть более открытой, поэтому она делится не только семейными кадрами, но хвастается нарядами.

39-летняя Брежнева недавно отметила, что является блондинкой с формами, поэтому предпочитает носить наряды, которые идеально сидят на фигуре. Певица не так давно хвасталась трикотажным платьем, а также нарядом из шелка. А вот для праздника, который вере довелось вести с Максимом Галкиным, она выбрала броский и женственный образ, подчеркнувший все ее достоинства.

Певица предстала в серебристом платье в пол с открытой спиной и разрезом спереди, который позволил звезде показать стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что завидуют фигуре Брежневой. «Прекрасна и божественна», «Платье роскошное», «У вас идеальная фигура», «Вы точно всех сразили», «Богиня, не идешь, а пишешь», «Ну красавица», «Интересно, что вы вели», «Верочка, какая вы изящная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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