Кюлоты, платья-сорочки: Вера Брежнева показала три трендовых летних наряда с «изюминкой»

Вера Брежнева уже длительное время строит сольную карьеру. Певица давно стала для многих поклонников олицетворением женственности. Она всегда тщательно продумывает свои образы как для сцены, так и в обычной жизни. Артистка предпочитает подчеркивать достоинства фигуры. В 39 лет она может похвастаться стройностью и моложавым видом. По словам звезды, за последние годы она изменила свой вкус, поэтому чаще носит монохромные образы.

Этим летом Вера много путешествует. Она провела время с мужем Константином Меладзе в Италии, а также отдохнула в Греции. Теперь певица не перестает хвастаться своими образами. Накануне она запечатлелась в трикотажном платье миди. А вот 21 августа артистка устроила импровизированное дефиле. Она показала три трендовых модных летних наряда с изюминкой. Брежнева уже говорила, что любит открытую спину.

Она примерила платья-сорочки из льна в двух цветах золотистом и молочном. Из изюминкой стали открытые спины.

А вот еще один лук звезды оказался более повседневным, но не менее женственным. Вера примерила джинсы кюлоты с льняной блузку с расклешенными рукавами песочного цвета.

«Лен. Примерочка», — отметила звезда.

Поклонники восхитились нарядами певицы. Она снова смогла произвести впечатление на фанатов своим гардеробом. «Красавица! Фигура супер!», «Платья мне такие очень по душе», «Вы во всем хороша», «Джинсы классные», «Спинка красивая», «Наряды роскошные», «Вера, ну краше вас никого нет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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