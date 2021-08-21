«Будете выглядеть еще стройнее»: Пугачева, Брежнева, Навка и другие звезды носят платья оверсайз

Каждый год появляется больше модных тенденций, но порой некоторые наряды не выходят из моды: только их фасоны несколько меняются. В большом городе ценится комфорт, то и платья оверсайз стали одним из самых актуальных луков сезона. Подробнее о модных платьях сайту Teleprogramma.pro поведала стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Оверсайз — это базовый крой, свободный и выглядящий так, словно он больше на размер или два нужного. Да, сейчас он уступает место полуприлегающим фасонам, но это не значит, что о нем нужно забыть, просто он постепенно уходит из горячего тренда. В умелых руках оверсайз будет стильным всегда. Платье оверсайз может скрыть недостатки фигуры: животик, широкие бедра или наоборот добавить объем там, где его не хватает. Короткие объемные платья лучше выбирать обладательницам стройных ног, так на контрасте вы будете выглядеть еще стройнее. Длинные платья помогут скорректировать и визуально слегка вытянуть фигуру. Длина миди самая универсальная и подойдет всем, кроме того, она уместна везде. При желании талию можно подчеркнуть ремнем», — высказалась эксперт.

София Ротару

Например, такой наряд выбрала София Ротару для выступления в Сочи в этом году. Она на сцене появилась в струящемся платье в пол с рукавами-крыльями. Акцент на талии певица сделала с помощью пояса.

«В зависимости от стиля платья оверсайз носить его можно с разной обувью, например, к романтичному, воздушному платью из летящей ткани подойдут как изящные босоножки или туфли, так и массивные ботинки или сандалии. В первом случае мы подчеркнем женственность, во втором-добавим в образ перчинку. Летом к хлопковым платьям и платьям-рубашкам прекрасно подойдут сандалии, кеды или модные вьетнамками. Между тем, базовые платья можно носить с любой обувью, все зависит от ваших предпочтений», — отметила Мария.

Алла Пугачева

Одной из тех, кто всегда любит платья-балахоны является Алла Пугачева. Для нее короткие наряды свободного кроя создавал Валентин Юдашкин. Она выступала в них на сцене, поэтому такие платья стали частью ее сценического образа. Теперь певица предпочитает одеваться более молодежно, но иногда ее можно увидеть в нарядах оверсайз.

«Алла Борисовна выбрала наряд в своем стиле. Объемное платье длины мини скрывает фигуру, но открывает стройные ноги — фирменный прием певицы. Воланы добавляют женственности и воздушности. Возможно, с более «легкой» обувью, лодочками или босоножками, платье смотрелось бы гармоничнее, но скорее всего модель на платформе обусловлена удобством», — отметила Мария.

Вера Брежнева

Вера Брежнева привыкла подчеркивать достоинства фигуры, поэтому выбирает силуэтные наряды. Но этим летом ей тоже приглянулось платье свободного кроя. Она выбрала яркий розовый цвет, который актуален в этом году.

«Романтичное летящее платье трендового розового цвета. Вера здорово сочетала его с модными в этом сезоне массивными сандалиями, снизив градус женственности. Аксессуары прекрасно дополняют образ, очень стильно», — пояснила Рябова.

Анна Нетребко

Анна Нетребко обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть стильно. Оперная дива умело подбирает себе образы и всегда продумывает детали. Певица не боится выглядеть ярко.

«Этнические мотивы платья Анна подчеркнула аксессуарами: сумкой, колье и платком на голове в этом же стиле, получилось здорово! Такой образ прекрасно дополнят кожаные сандалии коричневого цвета с несколькими тонкими ремешками. Для того, чтобы выдержать этнический стиль до конца очки лучше заменить на модель без страз», — отметила стилист-имиджмейкер.

Ирина Пегова

Ирина Пегова в этом году смогла похудеть, но она обладает достаточно крупным верхом, но при этом может похвастаться стройными ногами. Актриса облачается то в платье в пол с декольте, то в короткие наряды, открывая ноги. Она делает акцент на одной части тела, что эксперты считают правильным. А за счет свободного кроя Ирина скрывает недостатки фигуры.

«Сложно дать платью оценку, его колышет ветер… Цветочный принт хоть и в тренде, но с легкостью может прибавить возраста, особенно когда он на темном фоне, и, если само платье и аксессуары устаревшие», — отметила Мария.

Татьяна Навка

Татьяна Навка следит за трендами, но чаще носит наряды, в которых ей комфортно. На отдыхе в Греции она выбрала для прогулки длинное платье из льна с узорами.

«Татьяна выбрала легкое льняное платье в стиле бохо, дополнив его плетеными босоножками, большими круглыми серьгами и ободком. Образ получился продуманным и гармоничным. Татьяна явно следит за трендами; бахрома, кисточки, этно-тематика сейчас очень популярны», — высказалась эксперт.

Елизавета Арзамасова

Лиза Арзамасова этим летом часто носила платья оверсайз, так как была беременна. Платья-разлетайки помогали ей более свободно передвигаться на последних сроках беременности. Не так давно актриса родила сына.

«Елизавета выглядит очень эффектно в белом фактурном платье свободного кроя, а шляпа-канотье прекрасно дополняет образ. Белое летящее платье — настоящий мастхэв сезона! В таком платье любая женщина будет выглядеть нежно и по-летнему!» — пояснила Рябова.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце признавалась, что раньше не носила короткие платья. Теперь она старается выглядеть более женственно, так как стала свободной девушкой. После расставания с Павлом Прилучным актриса все чаще отдает предпочтения платьям.

«Здесь мы видим, конечно, не оверсайз платье. Это платье в стиле бэби-долл с завышенной талией, пышными рукавами и объемной юбкой. Спущенная линия плеч красиво подчеркивает хрупкость и стройность актрисы. Прическа добавляет образу наивности. Весело и игриво!» — дала оценку стилист.

Ольга Бузова

Ольга Бузова старается выглядеть стильно: она выбирает самые яркие наряды, но часто открывает ноги. В жаркой Африке телеведущая отметилась в платье свободного кроя с рюшами и тонкими бретельками.

«Ольга выбрала черное платье в бельевом стиле с воланами. Черный цвет придает образу эффектности, а воланы — объем там, где он необходим. Более того, воланы сейчас на пике популярности. Это тренд, который пока не сбавляет своих позиций», — высказалась Мария.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова — стилист- имиджмейкер.

Прошла обучение в Школе шопинга, 2020. Школа модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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