«Всегда сделает фигуру стройнее»: Шубская в шелковом платье на запах предстала на публике

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Уже больше пяти лет она счастлива в браке с Александром Овечкиным. Пара живет в США, где растит сыновей Сергей и Илью. Но они также часто приезжают в Россию. Этим летом супруги снова проводят время с родными в столице. На днях Анастасия увиделась со своими сестрами. Они почтили память покойной мамы.

А вот 18 августа Овечкин и Шубская устроили праздник для старшего сына, которому исполнилось три годика. Обычно жена хоккеиста предпочитает облачаться в лаконичные наряды. На этот раз она выбрала шелковое мини-платье на запах с юбкой солнце. Наряд ультрамаринового цвета дополнили черные босоножки на шпильке. Анастасия также сделала высокий хвост и вечерний макияж.

Пара организовала шумный праздник, на котором выступили братья Сафроновы. Кульминацией вечера стал большой многоярусный торт. Поклонники восхитились тем, как выглядела Шубская. Девушка получила много комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан.

«У Анастасии отличный образ. Сдержанные аккуратные минималистиченые босоножки и платье на запах — это комплект, который всегда сделает фигуру стройнее. Я бы назвала сочетание одеждой-трансформером, которая отлично корректирует фигуру. В целом образ аккуратный. А платье в отдельности при правильно подобранных аксессуарах и обуви, подойдет на все случаи жизни», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, повышение квалификации у Маргариты Мурадовой. Опыт работы 2 года.

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