Элегантность и шик: Шубская, Нюша, Топурия и другие звезды носят ультрамодные платья-жакеты

Эксперт в области моды Карина Росс рассказала порталу Teleprogramma.pro об актуальном и женственном наряде на примере звезд шоу-бизнеса.

Мода каждый сезон диктует свои правила. И на смену вечерним платьям пришли платья-жакеты, которые более универсальны. Такой наряд есть как в приталенных фасонах, так и оверсайз. Более того, платья создают с юбкой плиссе или из шерсти. Многие звезды уже поддержали тренд и отметились в элегантном наряде. Для портала Teleprogramma.pro стилист Карина Росс рассказала нашим читателям о том, как носить такие наряды и с чем сочетать.

Эмма Малинина

Эмма Малинина является женой Александра Малинина. Она для многих поклонников стала примером элегантности. 59-летняя светская львица следит за трендами. Не так давно блондинка отметилась в платье-жакете с юбкой плиссе. Наряд она дополнила туфлями и сумочкой.

«Эмма Малинина выбрала платье, стилизованное под шерстяной пиджак с интересной плиссировкой на юбке. Это черное облегающее платье-жакет, которое дополнено стильными пуговицами в стиле милитари. Это платье выглядит элегантно и строго, такую модель вполне можно надеть в офис. Эта вещь позволяет создать вполне профессиональный образ, надеть ее можно с черными туфлями на каблуках и практически любой сумкой», — высказалась Карина.

Нюша

Певица Нюша обратила внимание на жакеты оверсайз, так как скрывала беременность. Она выбрала свободные наряды, в которых не было видно изменений в ее фигуре. При этом девушка подчеркнула свои стройные и загорелые ноги.

«Нюша выбрала не совсем платье, а свободный пиджак-оверсайз. Тоже вполне имеет место быть, но, разумеется, только в сочетании с брюками или шортами. В комплекте с брюками будет уместно в любой ситуации, как на работе, так и на прогулке, а в сочетании с шортами или велосипедками образ будет подходящим для неформальной встречи или вечернего выхода», — отметила эксперт.

Кристина Асмус

«Похожий, но более полноценный и универсальный вариант платья-пиджака продемонстрировала Кристина Асмус. Если вы босс или менеджер, который постоянно одевается на работу, или хотели бы одеваться в таком же стиле на корпоративные мероприятия, то подобная модель вам подойдет», — добавила Росс.

Кети Топурия и Пелагея

Также многие девушки любят подчеркивать свою фигуру, поэтому делают ставку на силуэтные наряды. Именно так поступили Кети Топурия и Пелагея. Свои образы они дополнили туфлями на шпильке. Более того, им приглянулись платья в розовом цвете, но с разными лацканами.

«Платье-жакет не обязательно должно выглядеть слишком формально. Все зависит от ткани и кроя. Например, платье Кети Топурии выглядит стильно и непринужденно в платье-пиджаке розово цвета с белыми лацканами. Его можно сочетать с белыми кроссовками, а можно надеть яркие сандалии или туфли каблуке. На выбор Пелегеи также стоит обратить внимание — строгий крой уравновешен ярким цветом фуксии», — пояснила Карина.

Ани Лорак

Ани Лорак не боится экспериментировать. Для своего концерта она сшила костюм с лосинами и платьем-жакетом с эффектом мерцания. Наряд в золотом цвете также имел акцент на талии и острые плечики, что является трендом. Такой образ выглядит эффектно на сцене. А в обычно жизни Лорак носит более классические платья-жакеты. Она подчеркивает свои стройные ноги, как Нюша.

Ольга Бузова

Всегда следит за трендами Ольга Бузова. Она на одном из мероприятий появилась в черном платье-жакете с мерцающим принтом. Наряд она дополнила туфлями на шпильке.

«Худший выбор сделала Ольга Бузова. В целом неплохой крой и посадка по фигуре, но отвратительный декор портит все впечатление. Цветы на черном фоне — это всегда рискованный дизайнерский ход, а в данном случае золотые цветы на черной атласной ткани смотрятся ужасно пошло», — отметила Росс.

Анастасия Шубская

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская знаменита не только своей красотой, но и хорошим чувством стиля. Для одного из праздников она выбрала платье-жакет. Двушка дополнила его ботфортами. Ее образ в монохромном стиле был сдержанным и элегантным.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист высокой специализации. Окончила ведущий институт моды «Maragoni» в Милане. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии, с 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму. Работала в команде мирового Итальянского бренда «Armani» и русского дизайнера Валентина Юдашкина.

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