Женственный стиль: Шубская после советов Васильева выгодно показала талию в платье на запах

Анастасия Шубская в компании сестер и отца улетела отдыхать на остров Комо в Италии. Дочь Веры Глаголевой прихватила с собой нарядный гардероб, где главенствуют в основном женственные утонченные модели.

Обладательница стройной фигуры умеет ее изящно подчеркивать, деликатно показывая свои достоинства. Отличным способом выделить талию, по мнению Александра Васильева, являются платья на запах. Как рассказывал ведущий «Модного приговора» они практически всегда привлекают к себе внимание и «лепят» фигуру «песочные часы».

Именно такое платье оказалось в модном арсенале жены Александра Овечкина. Кроме того, наряд имел V-образный вырез, который, по мнению историка моды, визуально вытягивает шею и в целом силуэт, прибавляя роста.

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