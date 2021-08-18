Артисты, музыканты и банкет: Овечкин и Шубская устроила шумную вечеринку в честь трехлетия сына

Для маленького Сережи выступали братья Сафроновы, а также для гостей были организованы столы с едой, кенди бар и много разных развлечений.

Александр Овечкин уже длительное время счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской. Пара живет в особняке в США, но часто приезжает в Россию. Этим летом они тоже посетили Москву. Пара взяла с собой сыновей. Напомним, что маленькому Ивану всего один год, а вот Сергею 18 августа исполнилось три года. В честь этого события влюбленные устроили пышный праздник.

больше по теме Шубская в шелковом мини-платье на запах появилась на празднике в честь сына Овечкина Знаменитый хоккеист и его жена организовали вечеринку в честь трехлетия своего первенца.

Сначала Овечкин организовал фотозону для гостей и зал, где дети могли играть в самые разные игры, даже в мини-хоккей. Спортсмен, конечно, показала мастер-класс по забиванию шайб. К слову, он облачился в шорты и рубашку. В таком же стиле были одеты его наследники. А вот Шубская предстала в шелковом мини-платье насыщенного синего цвета. Наряд дополнили босоножки на шпильке.

Для банкета выбрали зал, где потолок украшают ветки деревьев с зелеными листочками. На столах были голубые скатерти и букеты цветов. Гостей угощали разными блюдами. Также был сделан отдельно кенди бар, где можно было поесть сладостей.

На вечеринку пришли сестры Анастасии Анна и Мария Нахапетовы. Они тоже нарядились для такого случая. Появился на торжестве и последний муж Глаголевой Кирилл Шубский. Родители по очереди приглядывали за сыновьями. Позже Овечкин смог не только насладиться выступлением музыкальной группы, но и с именинником сыграть на барабанах.

Еще один сюрпризом было выступление братьев Сафроновых. Они показали несколько фокусов, удивив публику. А завершился праздник дискотекой. Малыши смогли буквально искупаться в горах конфетти. Напомним, что у хоккеиста есть множество наград. Он признавался, что мечтает об олимпийской медали, а также о дочке. По всей видимости, Шубская тоже не против еще раз стать мамой.

Смотрите также: