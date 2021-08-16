«Должен стройнить»: Бузова в «неудачном» платье на запах из кожи стала выглядеть полнее

Телеведущая для съемок шоу «Х-Фактора» выбрала дерзкий наряд, который оценил стилист Руслан Громов. Он объяснил, почему наряд прибавил звезде несколько килограммов.

Ольга Бузова всегда любила наряжаться. Когда она участвовала в шоу «Дом-2», то часто для свиданий выбирала платья. Потом Ольга стала ведущей и образы уже начали побирать ей стилисты. Однако в обычной жизни телеведущая сама выбирает себе луки. Она все чаще покупает дорогостоящие брендовые вещи. Этим летом артистка часто облачалась в шорты и легкие летние платья.

Теперь Ольга проводит время в Минске. Она снимается в шоу «Х-Фактор». Для такого случая телеведущая взяла с собой несколько чемоданов с нарядами. Она уже облачалась в платье с перьями и мерцающий наряд. Накануне ей вновь захотелось произвести впечатление. Бузова выбрала для съемок длинное платье из кожи. Наряд на запах без декора дополнил чокер, а также высокий пучок и яркий макияж.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним понравился аутфит звезды, а другие сравнили его с мешком и заявили, что у нее пропала талия. Для портала Teleprogramma.pro ее наряд оценил стилист Руслан Громов.

«Нельзя сказать, что платье идеально сидит на Ольге, несмотря на то, что наряд с запахом должен стройнить, с Бузовой это сработало с точностью до наоборот, за счет неудачно подобранного материала платья Ольга кажется гораздо больше, чем есть на самом деле. Я буквально недавно видел Ольгу Бузову воочию, и могу сказать, что Бузова крайне стройна. Возможно, стилисты специально подобрали наряд из более плотного материала — дабы скрыть излишнюю худобу артистки. В плане макияжа и прически — все идеально, не придерешься», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.

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