Так еще выше и стройнее: Бузова в костюме с укороченными брюками и на шпильках прогулялась по Минску

Телеведущая готовится к началу съемок шоу «Х-Фактор», где она станет наставницей. У нее состоялась корпоративная встреча.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов людей. В этом году телеведущая решила попробовать свои силы в новых проектах. Она ездила в Африку на тайные съемки нового шоу канала ТНТ, а также успела принять участие в спектакле во МХАТе. И вот теперь артистка прилетела в Минск, так как ее взяли в качестве наставницы в аналог британского шоу «Х-Фактор».

Обычно Ольга всегда продумывает свои образы. После отдыха в Греции она приступила к работе с новыми силами. В первый день девушка успела увидеть студию проекта, а вечером она отправилась на корпоративную встречу и ужин. Телеведущая покрасовалась в темно-синем костюме с принтом. Жакет на запах с поясом и укороченные расклешенные брюки дополнили туфли на шпильке. Наряд зрительно вытянул ее силуэт и сделала стройнее.

Бузова также распустила волосы, которые завила.

«Ну что, еду на ужин. Сегодня у нас корпоративная встреча, а завтра уже первый день съемок», — похвасталась она.

Звезда прогулялась по улицам Минска. она продефилировала по улице в наряде в пижамном стиле, показав стройные щиколотки. Позже Ольга снова вышла на связь.

«Уже дома. Сейчас покажу, как красиво нас кормили. Завтра первый съемочный день, поэтому в планах умыться и как можно раньше лечь спать, чтобы отдохнуть и быть полной энергии, вдохновения, юмора», — поделилась артистка.

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