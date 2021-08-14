«Словно Орейро»: Бузова в кожаном мини-платье с глубоким декольте и нюдовых лодочках предстала на съемках

Ольга Бузова не перестает путешествовать этим летом. Так как она перестала вести шоу «Дом-2», то у нее появилось свободное время. Телеведущая теперь участвует в новых проектах и устраивает себе отпуск в теплых краях. Она уже провела месяц в Африке на съемках, а теперь приехала в Беларусь. Блондинка стала наставницей в музыкальном шоу «Х-Фактор». Каждый день она хвастается новыми нарядами.

С собой Ольга вязала десятки образов. Она меняет прически и подбирает луки, которые скрывают изъяны ее фигуры. Ранее телеведущая призналась, что поправилась. Девушка уже отметилась в белом платье с разрезами и мерцающем наряде мятного цвета. Бузова старается делать акцент на длинные ноги. А 13 августа она предстала на съемках в кожаном мини-платье алого цвета с глубоким декольте и драпировкой на бедрах. Образ дополнили нюдовые туфли-лодочки, которые визуально удлинили ноги.

«Вот такая рабочая пятница. Мы только закончили. Как вам мой образ для день 4 на „Х-Факторе“?», — написала звезда.

Поклонники восхитились нарядом Ольги. Многие посчитали его одним из самых удачных. «Какой стильный образ», — отметила модель Анна Городжая. «Как всегда, шикарная Оля», «Как красиво с хвостом», «Ольга, вы вне конкуренции! Каждый кадр — шедевр! Всегда разная!», «Изумительная! Наряд как у Натальи Орейро», «Образ классный! Но вам бы хоть немного отдыхать!», «А руны на лице зачем?», «Как стильно. Какой бюст», «Словно Орейро в юности» — прокомментировали пост подписчики.

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