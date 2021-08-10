«Ложбинку нарисовала?»: Бузова в платье с разрезами и сверкающих туфлях появилась на «Х-Факторе»

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится удивлять публику. Многие отмечают, что в этом году она стала чаще уделять время себе. Более того, телеведущая перестала вести шоу «Дом-2». Она теперь принимает участие в новых проектах. Артистка уже ездила в Африку на съемки нового шоу канала ТНТ. А после отпуска в Греции она снова провела в Москве всего пару дней. Артистка уехала в Минск, где теперь снимается в аналоге британского проекта «Х-Фактор».

Накануне Ольга посетила корпоративную встречу. Она призналась, что волнуется, так как будет наставницей и ей придется помогать участникам своей команды. А 10 августа она поделилась первыми кадрами из студии. Для такого особенного дня телеведущая выбрала смелый наряд. Она запечатлелась в белом платье с разрезами по бокам и глубоким декольте. Прозрачные рукава и стразы, приклеенные в ложбинку, добавили пикантности.

Образ Бузовой дополнили сверкающие туфли-лодочки и крупные серьги. Она сделала высокий хвост и макияж с акцентом на губы.

«Ну что, Беларусь? Готовы? Мы начинаем первый отборочный тур главного шоу «Х-Фактор» на главном канале страны Беларусь! Ничего не бойтесь, мои хорошие!!! Я с вами, кайфуйте! Ведь жизнь одна. P. S. Как вам мой первый образ?» — написала звезда.

Поклонники были впечатлены тем, как выглядит наставница проекта. При этом некоторым ее лук показался откровенным, за что ее раскритиковали. «Когда уже оденешься красиво и со вкусом? Ужас просто», «Ну это слишком. Едва прикрыла ракушку», «Ну красотка, ноги от ушей», «Образ шикарный», «Мне одной кажется, что Оли Бузовой в последнее время очень много?», «Ну Оля, что это такое?», «Ложбинку нарисовала?» — прокомментировали пост подписчики.

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