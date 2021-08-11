«Ух, Оля! Полегче»: обнаженная Бузова в одной рубашке засветила изящные бедра в ванной комнате

Ольга Бузова несколько лет назад начала строить карьеру певицы. Тогда на нее обрушилось много критики, но со временем артистку поддержал даже Филипп Киркоров. Теперь она часто дает гастроли и регулярно выпускает хиты. А вот личная жизнь телеведущей не клеится. Она тяжело переживала расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым, а в этом году она порвала отношения с Давидом Манукяном.

Теперь Ольга сосредоточила внимание на работе. Она также чаще уделять время отдыху. Наряды артистки порой выглядят провокационно, за что ее критикуют некоторые поклонники. Уже несколько дней телеведущая находится в Минске на съемках шоу «Х-Фактор». Для эфира она выбирает мини-платья, облегающие фигуру. А накануне вечером Бузова запечатлелась в ванной комнате.

Девушка распустила волосы и прикрыла обнаженную фигуру, надев одну клетчатую рубашку. Ольга обнажила стройные ноги изящные бедра.

«Бывает так, что в обычной жизни я могу два дня не мыть голову. Один день хожу с распущенными, второй день собираю в хвостик. Поскольку я подготовилась основательно, у меня очень много красивых нарядов, придется каждый день мыть голову, чтобы вас радовать новыми укладками, макияжем. У нас в студии очень жарко», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что телеведущая выглядит очень привлекательно. Многие залюбовались артисткой. «Какая Оля», «Копна волосы может послужить платьем», «Ух, Оля! Полегче», «Привлекает внимание мужчин», «Кто-то оголодал», «Ножки стройные, а вчера еще были мясистые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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